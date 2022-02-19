/680344/تدنى-الأجور-للعاملين-فى-ماسبيرو -وتنمية-الصناعة-فى-مصر-بمناقشات-لجان-البرلمان

تواصل لجان البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأحد نظر الموضوعات المطروحة عليها، حيث لجنة القوى العاملة تشهد مناقشة عشرة طلبات إحاطة مقدمة من النواب: سيد نصر، محمود سامح عبدالحميد، محمد أحمد الجبلاوى، لطفي شحاتة، فاطمة سليم، محمد إسماعيل، أحمد مقلد، ضحى عاصي، أميرة صابر، بشأن مشاكل العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام؛ وتضررهم من ظروف عملهم، وعدم صرف العلاوة الدورية، وتدنى الأجور، وتأخر صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات من الموظفين المحالين للمعاش؛ وفي مقدمتها مكافأة نهاية الخدمة.

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كما تشهد اللجنة أيضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي، بشأن معاناة مجموعة من أبناء الواحات البحرية العاملين بمشروع ثلاجات تبريد وتجميد التمور؛ لسنوات بدون عقود وإنما بنظام السركي؛ والذى لا يوفر لهم أي غطاء تأميني.

تدنى الأجور للعاملين فى ماسبيرو وتنمية الصناعة فى مصر بمناقشات لجان البرلمان

لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، تشهد مناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره، وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي، وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

لجنة المشروعات المتوسطة برئاسة النائب محمد مرعى تشهد مناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة بنى سويف.