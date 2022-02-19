/680345/عمرو-سعد-يشارك-في-الفيلم-العالمي-همس-الصحراء
يتعاون الفنان المصري عمرو سعد مع النجمة الأمريكية ميرا سورفينو الحائزة علي جائزة الاوسكار مرتين في بطولة فيلم عالمى يحمل اسم «همس الصحراء».
دوت الخليج يرصد مشاركة الفنان عمرو سعد في مسلسل «همس الصحراء».
أبطال فيلم همس الصحراء
ويشارك في فيلم «همس الصحراء» بجانب عمرو سعد، نيللى كريم وسيد رجب والممثل الأمريكي جون سافاج، والفنانة الإيطالية التونسية مايا طلام، ومن إخراج الايطالية إيلاريا بوريلي.
وانتهى عمرو من تصوير الفيلم بمنطقه صحراء سيوة فى مصر، ويعد الفيلم المشاركة الأولى للفنان عمرو سعد في فيلم عالمى، ويقدمه بشكل جديد، ويحمل عدد من المفاجئات أثناء طرحه.
الأقصر للسينما يكرم عمرو سعد عن مسيرته الفنية
من جانبه، يكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الحادية عشر، والتى تقام فى الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، النجم عمرو سعد عن أعماله الفنية.
وانطلق مؤخرًا لأحمد سعد مسلسل «الجسر»، والتي تدور أحداثه بعد سنوات طويلة من الحروب قضت على معظم مظاهر الحياة، واضطرت الناس للعيش في تجمعات صغيرة يحكمها أشخاص لا يرحمون يفرضون قوانين صرامة وغريبة، مما يدفع "نوح" إلى اصطحاب ابنه "ناجي" في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المكان الوحيد الذي يعتقد أنه آمن بالنسبة للطفل الصغير و مستقبله رغم أنه لم يزره من قبل "الجسر".
أحمد سعد يتألق في مسلسل «الجسر»
المسلسل من بطولة الفنانين عمرو سعد ونيللي كريم، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وشارك فى اتمام العمل الفنى كل من: حسين عسر مدير التصوير، وديكور أحمد فايز، مونتير أحمد حمدي ، جرافيك ياسر النجار، وتاليف الكاتب والمخرج بيتر ميمي سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك.
عمرو سعد يخوض الماراثون الرمضاني بمسلسل «توبة»
وجدير بالذكر أن الفنان عمرو سعد يشارك في الماراثون الرمضانى المقبل، بمسلسل «توبة» وهو من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب.
وتدور أحداث مسلسل «توبة» فى إطار اجتماعى شعبى، وهو بطولة كل من عمرو سعد، ماجد المصرى، أحمد بدير، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، كريم عفيفى.
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