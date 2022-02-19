/680349/بسبب-فيلمه-الجديد-يوسف-الشريف-خارج-السباق-الرمضاني-2022

يغيب الفنان يوسف الشريف عن السباق الرمضاني المقبل 2022، ويرجع السبب لذلك أنه قام بتفضيل التركيز فى تقديم فيلم جديد يعود به إلى السينما، وذلك بعد غياب عن السينما يصل إلى ٤ سنوات.

دوت الخليج يرصد لكم غياب الفنان يوسف الشريف عن السباق الرمضاني 2022 وذلك خلال السطور القادمة.

يوسف الشريف خارج رمضان 2022

وقد قدم الفنان يوسف الشريف عام 2078 فيلم اسمه "بنى آدم"، وهو الآن يقرأ العديد من السيناريوهات، وذلك من أجل الموافقة علي أحدهم.

آخر أعماله في السينما

وكان آخر أعمال الفنان يوسف الشريف فى السينما هي فيلم "بنى آدم"، الذي كان من بطولة كلًا من دينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندي وهنا الزاهد، وبيومى فؤاد، صفاء الطوخى، خالد كمال، أحمد صيام، ياسر الزنكلونى، والفيلم فكرة يوسف الشريف وهو سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف كما أنه من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى فيلمز ومن الجدير بالذكر أنه قد تم طرحه في موسم عيد الأضحى لعام 2018 الماضي. وقدم الشريف مسلسل "كوفيد 25" في رمضان الماضى، وكان يتكون المسلسل من 15 حلقة وشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم: أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم والمسلسل من تأليف إنجي علاء ومن إخراج أحمد نادر جلال، وكما أنه من إنتاج سينرجي.

مسلسل “كوفيد 25” لـ يوسف الشريف

تدور أحداث مسلسل “كوفيد 25” حول طبيب يتوفى ابنه فيعيش عقدة، ةويقرر بعد ذلك أن يتحول إلى يوتيوبر ليبتعد عن مواجهة البشر والتعامل معهم بأي شكل من الأشكال، وأثناء ذلك يكتشف مرضًا خطيرًا يصيب البعض، ويقرر الذهاب مرة أخرى للمستشفى الذى كان يعمل به منذ سنوات خوفًا من أن يؤذى البعض مثلما قام بإيذاء ابنه وآخرين، ليلتقى بنماذج وشخصيات إنسانية متعددة داخل المستشفى، كل منهم له قصة وخط درامى خاص به وتتوالى الأحداث في هذا السياق، وغلب على هذا المسلسل نوع “الرعب” نظرًا لعرض العديد من المشاهد ويكون بها أصوات مخيفة ودرجات إضاءة بشكل مرعب.