/680350/التنسيقية-تشارك-بفعاليات-منتدى-شباب-الجيزة-بحضور-المحافظ

شهد منتدى شباب الجيزة فى نسخته الاولى بالمدينة التعليمية بحضور محافظ الجيزة ونائبتة هند عبد الحليم ووكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المحافظة التنفيذية والادارية والعسكرية وحضور عدد من نواب محافظة الجيزة، مشاركة عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزا والسياسيين، حيث النائبة رشا أبو شقرة، النائب احمد رمزى والنائب محمد عمارة.

دوت الخليج

وأطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الدورة الأولى لفعاليات منتدي شباب الجيزة بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر والذى يقام بالتعاون بين محافظة الجيزة ووزارة التربية والتعليم تحت عنوان حلمك فكرة بحضور ومشاركة أكثر من ٥٠٠ طالب وطالبه من الادارات التعليمية بالمحافظة لتعزيز سبل الحوار ومناقشة قضايا التنمية والاطلاع على الآراء والمقترحات من قبل الشباب تجاه أبرز القضايا المجتمعية .

حرص محافظ الجيزة قبل بدء الجلسات الحوارية بتفقد معرض الأنشطة الطلابية حيث شملت عددآ من انجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمشروعات العملاقة في شتي المجالات والتي تحققت في عهد سيادته علي مدار السبع سنوات الماضية وكذا المبادرات الهادفة والتي من ضمنها الاهتمام بذوي الهمم ومبادرة حياة كريمة ومشروع تطوير المناطق العشوائية والغير الآمنة والمبادرات الصحية . بالاضافه الى الاطلاع علي عددآ من الابتكارات الطلابية في مجالات التعليم والبحث العلمي ومنها تنفيذ مشروع روبوت للكشف عن المعادن والمتفجرات عن طريق خاصية البلوتوث وكذا منتجات لطلاب الادارات التعليمية .

التنسيقية تشارك بفعاليات منتدى شباب الجيزة بحضور المحافظ

وأكد محافظ الجيزة عقب تفقد معرض الأنشطة الطلابية أنه فخور بالمستوى الثقافي والعلمي للطلاب من النشئ، موجهآ بضرورة الاهتمام بهم والعمل علي تنمية قدراتهم لما يمثلوه من نواه للقيادات المستقبلية .

وأشار راشد بأن المحافظة سوف تحرص علي تنظيم منتدي شبابي أكبر لتتسع دائرة المشاركة باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة فى النهوض والتنمية لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية .

وحرص المحافظ قبل بدء الجلسات الحوارية على تفقد معرض للانشطة الفنية والثقافية ومنتجات لطلاب الادارات التعليمية .

وقد بدات فعاليات المنتدى بتقديم الطلاب لعدد من العروض الفنية التى اتسمت بالطابع الفرعونى وشهد المنتدى جلسات نقاشية وحوارية والتى تطرقت إلى عدد من القضايا الهامة مثل تطوير التعليم وعلاقتة بالتحول الرقمى والتعليم الفنى الصناعى والزراعى والتنميه وملف ذوى الهمم ورعاية أسر الشهداء وعدد من القضايا الحوارية الأخرى .

وأكد راشد على أن منتدى شباب الجيزة يهدف إلى ترسيخ توجه الدوله المصرية نحو احتواء شبابها ودمجهم فى المجتمع من خلال غرس قيم الحوار البناء داخلهم وتنمية مهارات التواصل وإيجاد الحلول للقضايا التى تمس وطنهم والعمل على إعداد اجيال تساهم فى إحداث نهضة شاملة لبلادنا.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على تحقيق خطوات متقدمه بشأن تنفيذ رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى شتى القطاعات لتحقيق مستقبل أفضل للمواطن .

لافتا إلى انتظام وتيرة العمل فى مبادرة حياة كريمة فى مرحلتها الأولي والتى تشمل ٤٢ قرية بمركزي الصف واطفيح حيث تم الانتهاء من عدد من المشروعات التى ستساهم فى إحداث طفرة فى تلك القرى التى عانت كثيرا علي مدار سنوات كما ستساهم فى إيجاد فرص عمل لأبناء هذه القرى وتحقيق تنمية شامله .

حضر المنتدي الأستاذة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة والأستاذ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومدير المديريات الخدمية وعددا من قيادات محافظة الجيزة ووزارة التربية والتعليم .