/680352/معاناة-الأهالي-من-إجراءات-وطريقة-سداد-مستحقات-توصيل-الغاز-بمناقشات-لجان-البرلمان

تواصل لجان البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأحد نظر الموضوعات المطروحة عليها، حيث لجنة الطاقة والبيئة تنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين، بشأن معاناة أهالي القرى في العديد من محافظات الجمهورية من إجراءات وطريقة سداد مستحقات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية تشهد استكمال مناقشة استراتيجية تنمية قطاع الثروة السمكية ودور الوزارات المعنية في النهوض بهذا القطاع وتنمية وحماية البحيرات من التعديات وجهود المراكز العلمية والبحثية في هذا الشأن. دوت الخليج أيضا تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ رزق راغب، بشأن امتناع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن إصدار خطابات للشهر العقاري للسير في إجراءات تسجيل الأراضي المباعة بالمزاد العلني بمحافظة الإسكندرية. أيضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ سامي سليم، بشأن تطوير حلقة السمك بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية بشكل لائق لخدمة صيادي البحيرات. معاناة الأهالي من إجراءات وطريقة سداد مستحقات توصيل الغاز بمناقشات لجان البرلمان كما تشهد أيضا مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب/ محمد عبدالله زين الدين، بشأن:البدء في تنفيذ أعمال تعميق وتطهير وإزالة الرمال بحوض ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو - محافظة البحيرة. إيجاد حلول فورية لكيفية معالجة أخطاء الترسيب في مشروع مرسى الصيادين بإدكو (جونة التراكى) محافظة البحيرة.

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