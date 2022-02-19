حمادة هلال يحتفل بخطبة إلهام عبد البديع على الملحن وليد سامي

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حرص الفنان حمادة هلال على الاحتفال بخطبة الفنانة إلهام عبد البديع والملحن وليد سامي، في حفلته الغنائية الأخيرة «حفل بورتو سعيد».

دوت الخليج يرصد احتفال الفنان حمادة هلال بخطوبة إلهام عبد البديع.

حمادة هلال يهدي إلهام عبد البديع أغنية «بحس معاك»

وأهداهما أغنية «بحس معاك»، التي رقصا عليهما سويًا على المسرح إلى جانبه وسط تصفيق الجمهور.

وكانت الفنانة إلهام عبد البديع احتفلت بخطوبتها يوم 14 فبراير لعام 2022 على الملحن وليد سامى في جو عائلى.

على الصعيد الآخر، أعلن المطرب المصري حمادة هلال، إلغاء حفله بدولة العراق، والذي كان من المقرر أن يقام يوم 19 من شهر ديسبمبر الجاري على مسرح سندباد لاند.

حمادة هلال يلغي حفله بالعراق

وكتب حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، معلنا عن موعد جديد لحفله: “مساء الفل على كل الحبايب تم تأجيل حفلتي في العراق لتكون في ميعاد اخر خلال شهر ديسمبر بإذن الله وبشكر إدارة الحفل على تلبية طلبي لتأجيل الحفل لأسباب أمنية واحتراماً لكل المناسبات الدينية”.

واحتفل الفنان حمادة هلال مع الأيتام وذوي القدرات الخاصة، من خلال المبادرة التي أطلقتها الإعلامية بسنت سمعان باسم «لحظة بالعمر كله»، موضحا أن هذه المبادرة تهتم برسم البسمة والفرحة لفئات معينة من المجتمع والمغلوب علي أمرهم مثل الأيتام والمسنين وذوي القدرات الخاصة، وهذه حركة ناشئة وجديدة تجذب هذه الفئات الخاصة وتعمل هذه المبادرة علي تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم والمتمثلة في المشاركة الفعالة لحظاتهم وأوقاتهم وانخراطهم واندماجهم في المجتمع.

حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرت الخاصة

وأكد أن هذه المبادرة تساعدهم وتشاركهم أوقاتهم الخاصة وتوفر سبل الراحة والسعادة، خاصة أن هذه الفئات لا تحتاج فقط الأكل والشرب، لكنها تريد أن يقضون الوقت معهم ويتيحون فرصًا للترفيه والمرح التي تجلب لهم الشعور بالسعادة والإحساس بالفرحة، كما أن المبادرة من شأنها التأثير في فئات المجتمع المختلفة من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية أيضًا.

جديد بالذكر أن إلهام عبد البديع لعبد أدوارًا مميزة في أعمالها الفنية. مثل:كازانوفا: 2019.