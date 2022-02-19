بيان عاجل من التعليم بشأن تأجيل الدراسة غدا بسبب الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الأحد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظرًا لسوء الأحوال الجوية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الأحد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظراً لسوء الأحوال الجوية، وأنه لم يصدر أى قرارات بهذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى اليوم السبت، ببعض المدارس على أن يتم استكمال بدء الدراسة غداً بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مُشددةً على مسؤولية كل محافظ فى تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقاً لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، مهيبةً بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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