البحوث الإسلامية : ضرب المرأة يكون بعود البرسيم أو الريحان أو السواك

قالت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، إنه لم يخرج عالم أزهري ينتمي للمؤسسة الرسمية الوسطية، ويتحدث عن تحليل ضرب الزوجات، مؤكدة أن الإسلام بريء من ضرب الزوجات.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الذي يضرب زوجته غير متدين، مردفة «اللي يضرب زوجته معندوش دين».

وأضافت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، أن نسبة ضرب الزوجات للأزواج بنسبة 60 % عالميًا، وضرب الأزواج للزوجات 40 %.

ولفتت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، إلى أن ضرب المرأة يكون بعود البرسيم أو الريحان أو السواك، وألا يكون مبرحًا لا يؤثر بالألم ولا يترك علامة.

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