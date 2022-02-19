إلهام شاهين: الطلاق التعسفي حرام ويمكن رد الزوجة خلال فترة العدة

قالت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، إن الطلاق التعسفي هو عندما يكون الزوج في كامل وعيه ويريد الإضرار بزوجته وإلحاق الأذى بها، موضحًا أن الطلاق التعسفي حرام.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزوج في حال الطلاق التعسفي يرد زوجته قبل انتهاء العدة ومن ثم يطلقها مرة ثانية دون وجود سبب لذلك.

وتابعت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، أن الزوجة في حالة الطلاق التعسفي تكون غير مقصرة، وقد يأتي الطلاق التعسفي من الزوجة بمعنى أنها تطلب الطلاق بلا بأس، وتكون غير مضرورة.

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