القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين" في الشيخ زايد

ألقى رجال مباحث المصنفات، القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر بالشيخ زايد، وتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.
وتم ضبط المتهم بعد أن وردت معلومات لضباط مباحث المصنفات، تفيد حيازة الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، لأدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية، بقصد تحقيق أرباح مادية.
عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط الصيدلي، والتحفظ على كمية من المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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