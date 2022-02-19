/680364/بالتعاون-مع-أحمد-حلمي-أول-فيلم--لـ-صانع-المحتوى-محمود-السيسي

تم الإعلان حول تعاون مشترك مع الفنان أحمد حلمي في فيلم «العيل» والذي يعتبر أول عمل فني لمحمود السيسي صانع المحتوى الترفيهي على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يحظى بشعبية واسعة بين فئة الشباب.

دوت الخليج يرصد لكم أول عمل فني لصانع المحتوى محمود السيسي بالتعاون مع الفنان أحمد حلمي وذلك خلال السطور القادمة.

فيلم «العيل»

نشر صانع المحتوى محمود السيسي صور تجمعه بالفنان أحمد حلمي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: مشوار طويل من سهر وتعب وحلم مش باين لة ملامح وفيدوهات مبتجبش 10 فيوهات علي بعض لحد مجت اللحظة اللي واحد من اهم نجوم صناعه الكوميديا يبقي بيتفرج عليك وبيتابعك وبيحبك.

دور أحمد حلمي في فيلم «العيل»

وفي سياق متصل، يجسد أحمد حلمي، خلال فيلم «العيل» دور مريض نفسي يقع فى العديد من المشاكل فى إطار كوميدى، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان أحمد حلمي وأحمد مالك، كلا من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك بجانب حلمى، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

آخر أعمال أحمد حلمي السينمائية

ومن الجدير بالذكر أن آخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو “خيال مآتة" والذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى.

منى زكي وأحمد حلمي في عمل سينمائي جديد

وكانت قد كشفت الفنانة منى زكي عن تعاونها خلال الفترة القليلة القادمة مع زوجها الفنان أحمد حلمي في عمل سينمائي جديد من المقرر انطلاق تصويره قريبا، وذلك أثناء حديثها عن علاقتها بأحمد حلمي خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة.

وتعاون الفنان أحمد حلمي مع منى زكي في العديد من الأعمال السينمائية أولهم فيلم عمر 2000 الذي قام ببطولته خالد النبوي ومنى زكي، وقدم حلمي وقتها في العمل دور صغير، خاصة أنه كان مازال في بداية مشواره الفني، وهو من تأليف وإخراج أحمد عاطف.