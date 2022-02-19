تدشين خطوط سير الأتوبيسات الجديدة لخدمة وسط سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن سكرتير عام مساعد محافظة شمال سيناء عبدالعال البدرى، تشغيل خطوط سير الأتوبيسات الجديدة المقدمة كهدية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





وأضاف البدرى فى تصريح، اليوم السبت، أن جرى التشغيل بواقع تخصيص أتوبيسين للحسنة وأتوبيسين آخرين لنخل بوسط سيناء؛ فضلا عن انطلاق أتوبيسين من ديوان عام المحافظة بالعريش إلى الحسنة ونخل وبصفة يومية إلى جانب توفير خط أتوبيس لقرية الروضة وآخر للشيخ زويد وخط أتوبيس من العريش إلى وادى العمرو وخط آخر للقسيمة؛ وذلك بخلاف خط الحسنة إلى الإسماعيلية ومعدية نمرة 6؛ وخط نخل إلى نفق السويس.

وأشار سكرتير عام مساعد المحافظة إلى تحديد قيمة استخدام الأتوبيسات كمرحلة أولى سواء للعملية التعليمية أو للمواطنين ما بين 40 و30 و20 و10 جنيهات؛ وسيتم مراجعة القيمة أو إعادة تقديرها لتتناسب مع المواطنين.

وأضاف أن الأتوبيسات تعمل رحلتين يوميا؛ وهى تهدف إلى خدمة العملية التعليمية والمواطنين خاصة إلى مناطق وسط سيناء المحرومة من المواصلات.

من جانبه؛ أشار المهندس أحمد عبدالحليم سالمان نائب رئيس مركز ومدينة نخل والمشرف العام على خطوط سير الأتوبيسات والنقل الجماعى بالمحافظة إلى أن اليوم هو بداية تدشين وتشغيل خطوط الأتوبيسات العشرة كمرحلة أولى لخطوط نخل / العريش؛ ونخل / السويس؛ والحسنة / العريش؛ والحسنة / الإسماعيلية؛ والعريش / نخل؛ والعريش / الشيخ زويد؛ والعريش / الحسنة؛ والعريش / الروضة؛ والعريش / وادى العمرو؛ والعريش / القسيمة.

من جانبه؛ قال السكرتير العام للمحافظة أسامة الغندور إنه بدأ اليوم تدشين وبدء تشغيل عدد من الخطوط المقدمة من المعونة الأمريكية لخدمة أهالى وسط سيناء؛ سواء المواطنين أو العاملين بالتربية والتعليم وباقى المصالح الحكومية؛ خاصة وأن منطقة وسط سيناء مترامية الأطراف؛ وستوجد نقلة غير مسبوقة لخدمة المواطن السيناوى وتحركه فى سهولة ويسر فى مواعيد ثابتة ومحددة وبمقابل غير كبير؛ مما يدعم التنمية فى وسط سيناء.