الرعاية الصحية فى أسبوع.. جولات ميدانية وخدمات طبية وورش عمل

جدة - نرمين السيد - واستهلت النشرة، أنه فى إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، لزيارة عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وشملت الزيارة متابعة سير العمل بمستشفيات (النصر التخصصى، الرمد التخصصى، السلام)، إضافة إلى مركزى طب أسرة (الحى الإماراتى، الكويت)، وغرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى،تقديم أكثر من 5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل داخل 44 منشآة تابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، منها أكثر من 150 ألف خدمة بمركزى طب أسرة الحى الإماراتى والكويت الحاصلين على درجة الاعتماد القومى المعترف به دوليا من منظمة الإسكوا العالمية، إضافة إلى 600 ألف خدمة طبية بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد أول مستشفى معتمد بمصر.

ولفت، إلى اعتماد مستشفى النصر التخصصى لدى جمعية القلب الأمريكية (AHA)، واستحداث المستشفى 7 خدمات طبية لأول مرة بإقليم القناة فى إطار استراتيجية الهيئة لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر مطابق لممارسات الصحة العالمية، وكذلك نجاح المستشفى فى إجراء 5000 عملية قسطرة قلبية ناجحة وتخطى نسبة نجاح عمليات القلب المفتوح بها 98%.

وأضاف، أنه تم تقديم ما يقرب من نصف مليون خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد، مشيرا إلى أنه تعد مستشفى الرمد الأعلى معدلا فى إجراء عمليات زراعة القرنية، كما وصلت عدد العمليات بها إلى 71 عملية زرع قرنية ناجحة، ولافتا إلى أن المستشفى تضم أول جهاز أشعة مقطعية بتقنية ال OCT، وأول وحدة متخصصة فى علاج الحول بإقليم القناة.

وتابع، أنه تم تقديم أكثر من 850 ألف خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمستشفى السلام ببورسعيد، مؤكدا أنه جارى تجهيز مبنى الجناح البحرى بالمستشفى بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية كمعيار أساسى لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى التوفير أفضل خدمات ورعاية صحية لهم.

وأضاف السبكى أنه تم استقبال أكثر من 63 ألف بلاغ حالة طوارئ بغرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والمربوطة الكترونيا تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وتعمل بأحدث الأجهزة التكنولوجية والإتصالات الحديثة للتعامل الفورى مع الأحداث بأعلى درجات السلامة والأمان العالمية.

وتناولت النشرة، إشادة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، خلال جولته الميدانية إلى المنشآت الصحية ببورسعيد، بمستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، كما أشاد منتفعو التأمين الصحى الشامل بمستوى الخدمات الطبية المقدمة إليهم، وذكر أحدهم "مكناش نحلم نغسل لأطفالنا الكلى فى بورسعيد".

واستعرضت النشرة، اجتماع الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع مدراء الإدارات التنفيذية للهيئة ومدراء الأفرع ببورسعيد والأقصر، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، والذى وجه خلالها بتدريب أطباء التكليف الجدد على يد مدربى الزمالة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، كما شدد على ضرورة متابعة مستويات رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية أولا بأول من على أرض الواقع لضمان تلبية كافة احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية.

وتطرقت النشرة، إلى زيارة الدكتور أحمد السبكى، لمستشفى فايد التخصصى بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة أعمال التطويرات والتجهيزات الجارية بالمستشفى، لافتا إلى انضمام المستشفى للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية قريبا، ومشيرا إلى أنها أول مستشفى للجراحات الدقيقة والمتخصصة بالإسماعيلية.

وتابعت، ترأس الدكتور أحمد السبكى، اجتماع اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تم تشكيلها بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتسريع وتيرة العمل بالمشروع وامتداد التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين بمحافظات مصر، وحيث أعلنت اللجنة أنه بنهاية يونيو المقبل سيكون هناك تصور استراتيجى لمحافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك بناء على مخرجات الدراسة الإكتوارية المتعلقة باختيار السيناريو الأكثر كفاءة لاستكمال امتداد المنظومة بكافة محافظات الجمهورية.

وتضمنت النشرة، إطلاق هيئة الرعاية الصحية أول ورشة عمل للإيكمو والطباعة ثلاثية الأبعاد بمستشفى النصر التخصصى التابعة للهيئة ببورسعيد يوم 25 فبراير الجارى، والتى تعد أحدث التقنيات المستخدمة لدعم الحياة فى حالات مرضى فشل القلب أو الفشل التنفسى، وكذلك مرضى زراعة الرئة وبعض مرضى الأورام، بالإضافة إلى تدريب شباب الأطباء بمستشفى الرمد التخصصى التابعة للهيئة ببورسعيد على إجراء جراحات المياه البيضاء على العين بالليزر (الفاكو).

وتابعت، باستضافة هيئة الرعاية الصحية الأستاذ الدكتور أحمد محسب، مدرس جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس واستشارى جراحة المفاصل الصناعية والحوض وإصابة الملاعب بمستشفى الكرنك الدولى التابعة للهيئة فى محافظة الأقصر يومى 17 و18 فبراير الجارى، فيما نجحت فى تقديم أكثر من 18 ألف استشارة طبية عن طريق خط الاستشارات الطبية لمرضى فيروس كورونا ببورسعيد وذلك منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وأضافت، إعلان الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح 9 عمليات تشوهات عظام أطفال مختلفة يتم إجراؤها لأول مرة بمستشفى الكرنك الدولى التابعة للهيئة بالأقصر خلال يوم واحد فقط، إضافة إلى نجاح عملية استئصال ورم عظمى ضخم أسفل عظمة الفخذ مع القدرة على الحفاظ على العضلات والأوعية الدموية للطرف السفلى للمريض بنفس المستشفى، فضلا عن نجاح إنقاذ مسنة عمرها 70 عاما كانت تعانى من تجمع دموى بغشاء التامور المبطن لعضلة القلب بمستشفى طيبة التخصصى بالأقصر.

واختتمت النشرة، بنجاح هيئة الرعاية الصحية فى أول عملية لحقن عقار أوزوردكس بالعين لمريضة كانت تعانى من رشح سكرى مزمن بمركز الإبصار بالعين داخل مستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد، إضافة إلى نجاح إعادة الحركة لمريضة بعد عملية دامت لأكثر من 6 ساعات متكاملة بالعمود الفقرى لها بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد.

تجدر الإشارة إلى أن (رعاية نيوز)، نشرة إخبارية تصدر بشكل دورى أسبوعيا عن المركز الإعلامى للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية المتعلقة بالمواطن المصرى وكيفية الانتفاع بها.

إضافة إلى أنها تسهم فى عملية دحض الشائعات حال ظهورها، والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن وسلامته.