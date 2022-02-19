الطقس السيئ يضرب المحافظات.. التنمية المحلية للمواطنين: الدراسة مستمرة

جدة - نرمين السيد - ولفت "قاسم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى" الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc" إلى أن بعض محافظات الجمهورية شهدت سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة، وكانت الأجهزة المحلية قد عملت طوال اليوم من أجل سحب الأمطار من الشوارع

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ناشدت المواطنين بالابتعاد عن السير جانب الأشجار واللافتات الإعلانية وأعمدة الإنارة، بالإضافة إلى توخى الحذر خلال السير على الطرقات والحفاظ على وجود مسافة بين المركبات.