وزير الطيران: الطيار المصري مؤهل للتعامل مع جميع ظروف الطقس السيئ

أشاد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بكفاءة وأداء الطيار وليد مراد قائد طائرة مصر للطيران من طراز بوينج 787 - 9 " دريملاينر فى رحلتها رقم 777 أمس إلى مطار هيثرو بلندن والذى تمكن من الهبوط بالطائرة بنجاح فى ظل تعرض بريطانيا لعاصفة شديدة وسوء احوال جوية على إثرها ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى مطارات بريطانيا ومنها مطار هيثرو، وقامت رحلات أخرى بتغيير مسارها والهبوط بمطارات خارج بريطانيا بعدما فشلت محاولات الهبوط بمطار هيثرو، وهو ما جعل تصرف قائد رحلة مصر للطيران وهبوطه بسلاسة وكفاءة موضع إشادة فى الصحف الإنجليزية والعالمية.

و أكد الوزير فى بيان صحفى، على كفاءة جميع الطيارين المصريين فى الشركة الوطنية مصر للطيران وشركات الطيران المصرية الخاصة والمشهود بها عالمياً وما يتمتعون به من كفاءة ومهنية عالية، حيث أعتاد الطيار المصرى على التعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة لحصولهم على أعلى مستوى من التدريب والذى يؤهلهم للقيادة فى أصعب الظروف خاصة فى مواجهة ظروف الطقس السيئ أثناء الإقلاع والهبوط، مما يعكس الاهتمام بتدريب العنصر البشرى بقطاع الطيران المدنى وبمختلف شركات الوزارة وفق أحدث أساليب وبرامج التدريب الدولية.