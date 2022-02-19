حسام موافى: حجر شيشة واحد يعادل 80 سيجارة.. وعشرة أيام كافية للتخلص...

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ قسم الحالات الحرجة بقصر العيني،أن بعض المدخنين يلجأون إلى الشيشة بدلًا من السجائر، وهذا الفعل يشكل خطورة أكبر، حيث إن حجر شيشة واحد يساوي 80 سيجارة، ولهذا حث الدكتور حسام موافي المواطنين على استغلال شهر رمضان الكريم في الامتناع عن التدخين، موضحًا: "10 أيام دون تدخين يعني التعافي

وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الطريقة الوحيدة التى يتعامل فيها مع المدخن الذي يريد الإقلاع أن يقسم هذا الشخص على المصحف الشريف بعدم التدخين مرة أخرى، مؤكدًا أن جميع من قسموا أقلعوا بالفعل عن هذه العادة المدمرة.

وتابع، إن التدخين من أكثر العادات السيئة التي تؤثر على صحة المواطن عاجلًا أو آجلًا، حيث إن 99% مما يتواجدون الآن داخل العناية المركزة أغلبهم كانوا مدخنين وحالتهم الصحية غير مستجيبة للعلاج وبخاصة كبار السن، لضعف الرئتين بصورة كبيرة.