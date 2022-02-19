مجمع البحوث الإسلامية: تصريحات إبراهيم عيسى دعوة إلى الفوضى

قال الدكتور عبد الله النجار؛ عضو مجمع البحوث الإسلامية؛ أن ما يحدث إساءة لاستخدام حرية التعبير وهي دعوة إلى الفوضى والحرية إذا خرجت عن إطارها الصحيح تتحول إلى فوضى وانفلات و أن هناك انفلات في الفكر لافتا أن هناك نوع من البشر يسيئون استخدام الحرية ولا يتحكمون في ألسنتهم ولا أفكارهم ولا عقولهم.

وقال النجار في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الانفلات إذا وصل إلى الأديان تصبح كارثة كبيرة لأن الأديان هي كلمة السماء لدعوة الناس للحق والعدل".

وأضاف: "العدالة والحق المجرد تدعو عليها أديان السماء وحين يأتي أحدهم ويقول إن هناك خطأ وأنه غير صحيح وأن هناك كلام غير مطابق للواقع معناه أنه يشكك الناس في معايير الأمن الفكري والاجتماعي والاقتصادي وفي النهاية هي دعوة للفوضى".

وأوضح: "الإسراء والمعراج ثابته بالقران الكريم والسنة النبوية وطالما قد قال القران والنبي صلي الله عليه وسلم فقد صدق؛ والإيمان بالغيب هو أساس الإيمان وحديث القران الكريم عن الإسراء وحديث النبي عن المعراج نحن نؤمن به إيماننا بالله