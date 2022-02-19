/680366/بلاغ-للنائب-العام-يطالب-بالقبض-على-إبراهيم-عيسى-و-قيادات-قناه-القاهره-و-الناس

تقدم المحامى فهمى بهجت ببلاغ للمستشار حماده الصاوى النائب العام يتهم فيه الاعلامى ابراهيم عيسى بنشر اخبار كاذبه و إزدراء الدين الإسلامي و إنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائله من المشاهدات على قناه القاهره و الناس و مواقع التواصل الاجتماعي.

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و قد أكد بهجت فى بلاغه أن ابراهيم عيسى قد إعتاد الهجوم و الإساءة إلى أئمه المسلمين و الصحابه و على رأسهم الأمام ابوبكر الصديق و عمر بن الخطاب و عبدالله بن عباس والبخارى و الشعراوى و غيرهم ... كما اساء عيسى إلى سيدات الصعيد و نشر اخبارا كاذبه تتنافى مع عاداتهم و تقاليدهم و أعرافهم و ادعى عليهم العرى مما أساء الى صورتهم بالمجتمع.

بلاغ للنائب العام يطالب بالقبض على إبراهيم عيسى و قيادات قناه القاهره و الناس

و قد أنكر عيسى فرضيه الحجاب و إدعى ان صيام رمضان ليس منه فائده سوى انه قرار سيادى من الله فى اساءه بالغه للذات الإلهية و إعتاد عيسى الاساءه المتكرره والطعن فى ثوابت الدين الإسلامي دون ايه مسائله او محاسبه قانونيه وكان أخرها انكاره لرحله المعراج و تردده بعدم حدوثها بهدف التشكيك فيها و فى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.....

و قد عاون عيسى فى هجومه على الإسلام مجموعه من القائمين على اداره قناه القاهره و الناس بهدف تحقيق أرباح غير مشروعه من المشاهدات التلفزيونيه و على مواقع الانترنت ضاربين بإحترام العقيده الاسلاميه عرض الحائط.....

بلاغ للنائب العام يطالب بالقبض على إبراهيم عيسى و قيادات قناه القاهره و الناس

وقد حمل البلاغ الذى قدمه بهجت رقم ٨١٥٩ عرائض النائب العام بتاريخ اليوم مطالبا بفتح التحقيق فى البلاغ و إصدار اوامره بضبط و إحضار ابراهيم عيسى و القائمين على اداره قناه القاهره و الناس لتطبيق القانون عليهم والتصدى لمحاولات اثاره الفتن و الاساءه إلى الدين الإسلامي...

وطالب بهجت فى ختام بلاغه احاله صوره من التحقيقات إلى جهاز الكسب غير المشروع لفحص الذمه الماليه للاعلامى ابراهيم عيسى و سؤاله عن مصادرها و كيفيه اكتسابها .