عاجل- الطيار وليد مراد يكشف كواليس مواجهة العاصفة فى مطار هيثرو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تابع: "أنا طالع وعارف إن فيه عاصفة هناك وإحنا بنطير طبقا لأصول وقواعد، وانطلقت من مطار القاهرة في رحلتي الاعتيادية إلى مطار هيثرو بلندن، وقبيل الوصول إلى المطار أخبرت الركاب بسوء في الأحوال الجوية وعلم بها الركاب من قبل".

وكشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه كان يعلم بسوء الأحوال الجوية هناك قائلاً: "أنا كنت رايح وعارف إيه اللي هناك، وطبقا للمعايير فإحنا بننزل ودخلت المدرج عادي وقرار أي كابتن أنه يهبط في المدرج بتكون طبقا للأصول وأشياء معينه".

أكمل: "أنا طلعت رحلة، لكن هي بالنسبة لينا مهمة بقرارات محسومة ومعروفة وعملت الهبوط بتاعي ونزلت زيي زي أي زميل طيار من مصر للطيران كان هيعمل نفس اللي عملته.. مش تواضع وأنا معملتش حاجة جديدة".