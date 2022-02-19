جدة - نرمين السيد - انطلقت بمحافظة قنا، مساء اليوم، فعاليات مؤتمر "مهندسون فى حب مصر"، التى تخوض الانتخابات على كافة المقاعد برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين الحالى، والمرشح على منصب النقيب لدورة جديدة فى الانتخابات التى تجرى نهاية الشهر الجارى.





وقال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إنه ومجلسه عملوا منذ اللحظة الأولى لهم فى النقابة على تصحيح مسار النقابة فى عدة محاور، أولها تقديم الخدمات النقابية لزملائهم المهندسين، وزيادة الإيرادات الخاصة بصندوق المعاشات، ودعم النقابات الفرعية سواء كان بتطويرها أو بإنشاء أبنية جديدة لها، وغيرها، وتحسين الرعاية الطبية، وتحسين علاقة النقابة بأجهزة الدولة، وزيادة الإيرادات الخاصة بصندوق المعاشات، فضلا عن المجهود الكبير الذى بذل من النقابة لتقليل العجز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هانى ضاحى من قنا: استلمنا النقابة بها عجز وعملنا على تصحيح مسارها (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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