أحمد موسى: إثيوبيا تريد فرض سياسة الأمر الواقع .. ومصر لن تفرط...

قال الإعلامي أحمد موسى، على جميع المصريين الاطمئنان في كل خطوات تتخذها الدولة المصرية بشأن سند النهضة الإثيوبي.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب الاطمئنان تماما بعدم وجود أزمة مياه حيث يتم الاستفادة من كل نقطة مياه متاحة لدينا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن حصة مياه نهر النيل لم تزيد منذ عام 1959 والبالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وأقل من 500 متر مكعب في السنة للفرد الواحد، والفقر المائي يبلغ ألف متر مكعب في العام، متابعا : مصر تعاني من فقر مائي ووصلت إلى الحد الأدنى للمياه.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تطالب بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل ولن تفرط فيه مصر أبدا كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 وحتى الآن.

وأكد أحمد موسى، أنه يجب الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي يخص سد النهضة تحت أي ظرف، كما أن الإجراءات الأحادية لأثيوبيا مرفوضة تماما وهي إجراءات فرض أمر واقع خارج القانون الدولي.