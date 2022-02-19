/680368/ممنوع-لأصحاب-القلوب-الضعيفة-تفاصيل-تجربة-رامز-في-موسم-الرياض

تصدر الفنان رامز جلال تريند "تويتر” خاصةً بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ انضمام "تجربة رامز" التي سوف يتم تقديمها ضمن فعاليات موسم الرياض في خطوة تفاعلية سوف تتاح للجمهور في المملكة العربية السعودية ليخوضوا هذه التجربة الفريدة من نوعها.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل تجربة رامز التي سيتم تقديمها ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك خلال السطور القادمة.

تجربة رامز في موسم الرياض

يعود رامز جلال بتجربة جديدة من خلال "تجربة رامز" التي سوف يتم تقديمها ضمن فعاليات موسم الرياض، وهي خطوة تفاعلية سوف تتاح للجمهور في المملكة العربية السعودية ليخوضوا هذه التجربة الفريدة من نوعها.

الكشف عن تجربة رامز

تتميز تجربة رامز بجانبها التفاعلي حيث أنها تحتوى على العديد من المقالب المضحكة والمثيرة التي سوف يخوضها الجمهور لأول مرة في الشرق الأوسط، وهي الخطوة التي انتظرها قطاع واسع من جمهور المحب لرامز جلال ولبرامج المقالب التي قدمها خلال السنوات الماضية وحققت شهرة كبيرة وأثارت الجدل.

تفاصيل المشاركة في تجربة رامز

تنطلق تجربة رامز غدًا الأحد الموافق 20 فبراير الجاري، في منطقة بوليفارد رياض سيتي وتستمر حتى يوم 31 مارس، وتصل قيمة التذكرة لـ70 ريال سعودي، وقد رامز جلال قد علق بشكل مختصر على خاصية ستوري عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام على هذه التجربة الجديدة التي أكد أنها هي التجربة الأولى في الشرق الأوسط فكتب: "تجربة رامز لأول مرة في الشرق الاوسط، انتظرونا في بوليفارد رياض سيتي".

الشروط الخاصة لـ تجربة رامز

قد تم الإعلان عن بعض الشروط الخاصة للمشاركة فيها والتي من ضمنها منع دخول الأطفال ممن هم أقل من 10 سنوات، كما ينصح بعدم دخول كل من لديهم أمراض في القلب أو رهاب من الأماكن المغلقة، وسوف يمنع أيضًا دخول كاميرات التصوير والفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان نهائيًا.

رامز جلال في Joy awards

وقدم المستشار تركي آل شيخ الجائزة لـ رامز جلال وسط تشجيع كبير من الحضور، وقال له: ما دام برنامجك حصل على أعلى نسب مشاهدة إذن هو ناجح.

ورد عليه رامز جلال قائلاً: فرحان جدًا وسعيد بتكرمي بالجائزة دي والمشوار اللى مشيته في إم بي سي واللي بينتقدني جامد ببقى عارف أن ربنا هيكرمني جامد، وأشكر كل الناس اللي وقفت معايا وعلى رأسهم تركي آل الشيخ، وأي حد عملت فيه مقلب بعتذر له، ونفسي في فنان العرب محمد عبده.. وأهدي الجائزة لابني ياسر، فيما سجد شكراً لله على الجائزة وحب الناس.