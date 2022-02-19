/680370/مرتضى-منصور-بعد-تعادل-الزمالك-الحساب-مؤجل-ولكنه-قادم-بإذن-الله

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب تعادل الفريق مع ساجرادا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهور الزمالك العظيم لن نتحدث عن مباراة اليوم أو عن أي شئ يخص فريق الكرة قبل صافرة الحكم عقب نهاية مباراة الزمالك والوداد المغربي الأسبوع القادم".

وأكمل: "المطلوب الآن أن نكون كلنا خلف فريقنا وأولادنا والحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله، الرجاء الهدوء لأن القرارات الإنفعالية في الوقت الحالي ليست حلًا وليست في مصلحة الفريق”.

هيثم فاروق: «كارتيرون خاين وبيكرهنا في الكورة وعايز الزمالك يخسر»

شن هيثم فاروق هجوم شرس على باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عقب التعادل مع ساجرادا بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال هيثم فاروق في تصريحات تليفزيونية على قناة "بي إن سبورتس": " الكثير من جمهور الزمالك يطلق على باتريس كارتيرون الخائن، ولا أعلم من سمح بعودته مرة أخرى وكان قرار غير مدروس بشكل جيد".

وأضاف: "كارتيرون بيكرهنا في الكرة وعايز الزمالك يخسر، وبيعمل تغييرات غير مفهموة بالمرة، بجانب التشكيل الغريب والغير مفهوم كما شاهدنا جميعاً".

وزاد: "الزمالك محتاج يتغلب على الحظ والحكام وكارتيرون علشان يكسب افريقيا، وبنتيجة التعادل أمام ساجرادا بيصعب موقفه في التأهل".

وأختتم قائلاً: "كارتيرون عمل مشكلة كبيرة قبل نهائي أفريقيا وساب الفريق ومشي وجمهور الزمالك قال عليه خاين معرفش مين سمح له أنه يرجع مرة تانيه، ولم يتعظ من مباراة سموحة اللي عمل فيها كل شئ غلط".

الزمالك يتعادل مع ساجرادا بدون أهداف بدوري أبطال أفريقيا

بدأ الزمالك المباراة مستحوذا ومهاجماً ساجرادا، وهدد في أول الكرات مرمى ساجرادا في الدقيقة 7 عن طريق رزاق سيسيه ولكن خرجت التصويبة ضعيفة.

ثم أصبح اللقاء بعد 10 دقائق لعب، بدون أي هجمات على مرمى الفريقين، وكل الكرات اصبحت في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية.

الشوط الثاني

وفي شوط المباراة الثاني دخل بن شرقي بدلاً من رزاق سيسيه، وهدد مرمى ساجرادا بعد دخوله وكان أن يسجل ولكن تألق الحارس على مرتين وحافظ على شبياكه من خلال كرة بن شرقي وأمام عاشور.

وهدد شيكابالا مرمى ساجرادا في الدقيقة 63 من تصويبة قوية، ولكن أستكمل الحارس تألقه وتصدى لها ببراعة.

وهاجم الزمالك بشراسة من عدد هجمات منظمة عن طريق شيكابالا وبن شرقي وأوباما.

وفي الدقيقة 77 هدد ساجرادا مرمى الزمالك في ثلاثة كرات متتالية، ولكن تألق أبو جبل وقام بالتصدي لهم وحافظ على نظافة شباك الزمالك.