/680371/وكيل-إسكان-النواب-قانون-الإيجار-القديم-لن-يرضى-الجميع

قال النائب طارق شكرى وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن هناك إرادة سياسية لحل مشكلة الايجار القديم، وهناك فرصة تاريخية للطرفين من مالك ومستأجر بحسم هذه الإشكالية.

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جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج (على مسئوليتي) على "صدى البلد"، مؤكدا أنه من الطبيعى أن يكون هناك تفاوض بين المالك والمستاجروفي نهاية الامر القانون لن يرضي الجميع ،ولابد أن يكون هناك مساحة من التنازل والقانون سيكون به مهلة لتنفيذ العقد، موضحا بأن هناك ثورة عقارية أهدرت علي مدار الأعوام السابقة يجب تعويضها.

وكيل إسكان النواب: قانون الإيجار القديم لن يرضى الجميع

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان هذا الإسبوع، خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقش عدد م مشروعات القوانين لمقدمة من الحكومة والنواب، حياث تناش مشروع قانون الإيجار لقديم لغير لسكني، ومشروع قانون الإصلاح الزراعي، وقانون الضريبة على الدخل، فضلا عن أخذ الرأي النهائي على قانون إنشاء المجلس الصحي المصري.