/680374/عدم-تأثر-حركة-السفن-والملاحة-بمواني-البحر-الاحمر-بالرغم-من-سوء-الأحوال-الجوية

شهدت مواني البحر الاحمر تداول 35040 طن بضائع عامة ومتنوعة و 426 شاحنة و 75 سيارة ملاكي .

دوت الخليج شملت حركة الصادرات تداول 854 طن بضائع عامة ومتنوعة 42 شاحنة و 2 ملاكي وتصدير 33400 طن فوسفات. كما شملت حركة الواردات تداول 786 طن بضائع عامة ومتنوعة 384 شاحنة و 73 ملاكي ومتواجد 12 سفن علي ارصفة الموانئ . عدم تأثر حركة السفن والملاحة بمواني البحر الاحمر بالرغم من سوء الأحوال الجوية واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 69 شاحنة و 15 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 61 شاحنة و 35 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 106 شاحنة و 13 ملاكي و السفينة امل بحمولة 96 شاحنة و 9 ملاكي ومغادرة السفينة SIBAL بحمولة 33400 طن فوسفات تصدير الي الهند . كما استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة سيناء ومغادرة السفينة ايلة والسفينة سيناء حيث تم استقبال 52 شاحنة بحمولة 786 طن بضائع عامة و 1 ملاكي وتصدير 42 شاحنة بحمولة 854 طن بضائع عامة و 2 ملاكي .

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