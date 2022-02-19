/680375/لا-تأجيل-للدراسة-فى-البحر-الأحمر -بسبب-الأمطارالمحافظةلا-يوجد-ما-يستدعى

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه لا يوجد ما يستدعي تأجيل الدراسة بأي مدينة داخل المحافظة حيث أن الوضع مستقر ويجري سحب تجمعات الأمطار أولا بأول أضاف حنفي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الوضع مستقر داخل جميع المدن ويجري سحب تجمعات الأمطار أولا بأول، ولا يوجد ما يدعو للقلق أو تأجيل الدراسة غدًا الأحد حتى الآن.

تعليم البحر الأحمر: انتظام الدراسة بالمدارس غدا

وقال هشام متير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، انتظام الدراسة غدا السبت، بمدارس المحافظة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية، قائلا: «لا يوجد ما يستدعي أي تأجيل للدراسة»، موضحا: «أن غدا الأحد يعد اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني».

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والجدير بالذكر أنه تم إغلاق عدد من الطرق الخارجية حرصًا على سلامة المواطنين، وتابع محافظ البحر الأحمر: أغلقنا عدد من الطرق الخارجية حرصا على سلامة المواطنين وقائدي السيارات، وفي حالة وجود ما يستدعي تأجيل الدراسة لن تتردد.

كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر أعلنت منذ قليل، غلق طريق الغردقة رأس غارب من الاتجاهين، وكذلك طريق الزعفرانة الكريمات من الاتجاهين.

لا تأجيل للدراسة فى البحر الأحمر بسبب الأمطار..المحافظة:لا يوجد ما يستدعى

كان اللواء حامد أحمد رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، أعلن من قبل غلق طريق رأس غارب - الزعفرانة، وكذلك رأس غارب - الشيخ فضل شمال محافظة البحر الأحمر، عقب تجدد سقوط الأمطار الغزيرة والسيول مرة أخرى.

أمطار خفيفة بالغردقة مصحوبة بنشاط في حركة الرياح

وتشهد مدينة الغردقة سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في حركة الرياح وارتفاع في الأمواج.

وكانت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، حذرت من توقعات بهطول أمطار ما بين خفيفة وقد تصل إلى متوسطة الشدة والسيول على مختلف مدن المحافظة.

وتشهد مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار غزيرة على كافة أنحاء المدينة مصحوبة بالرياح مجددا بعد توقفها لعدة ساعات، حيث كانت شهدت الساعات الماضية، اعتدالا نسبيًا لحالة الطقس مع وجود سحب خفيفة ومتوسطة.