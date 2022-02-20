/680383/أحمد-مرتضى-الزمالك-سيتعاقد-مع-فرجاني-ساسي-في-هذه-الحالة

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، حول ملف تعاقدات الفريق والتجديدات خلال الفنرة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية على قناة تن ببرنامج "البريمو": " نرحب بأي لاعب يرغب في تمديد عقده، ولا يوجد أزمة مالية داخل نادي الزمالك".

وأضاف: "الإدارة الفنية لو طلبت فرجاني ساسي هنتعاقد معاه فوراً، هو أو أي لاعب أخر، ونادي الزمالك يستطيع شراء أو التجديد لأي شخص".

وزاد: " الزمالك محتاج الفترة دي أن كل لاعبيه السابقين ورموزه يقفوا جانبوا، بجانب مساندة الإعلام لنا ولا نتمنى فبركة أخبار كما يحدث من البعض".

وأختتم قائلاً: "لا يوجد تفاوض مع مدرب إسباني لخلافة كارتيرون كما أشاع البعض، فنحن الأن لا نفكر سوا أن نتخطى المرحلة الصعبة التي نحن فيها".

رضا عبد العال: «منهم لله اللي رجعوا كارتيرون تاني للزمالك»

شن رضا عبد العال هجوم على كارتيرون، بعد تعادل الزمالك مع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا عبد العالي خلال فيديو نشره على صفحته: " منهم لله اللي رجعوا كارتيرون مره تانيع الزمالك، دا ساب الفريق واحنا بنلعب النهائئ وفي ظروف صعبة وكان بينا وبين الفوز بأفريقيا خطوة واحده".

وأضاف: " كارتيرون لا يفقه شئ ولا قارئ للملعب ولا عنده أي فنيات، وبيعتمد على لاعيبة متستحقش أنها تلعب في الزمالك".

وزاد: "أزاي يلاعب حمزه المثلوثي وأوناجم فهم لاعبين لا يرتقوا أن يلعبوا داخل الزمالك، مثل اسلام جابر وبعض اللاعبين الأخرين".

تصريحات رضا عبد العال

وتابع: " إشراك شيكابالا من بداية المباراة أمام ساجرادا خطأ، فالرطوبه عاليه ودرجة الحرارة أيضاً فكان من الممكن أن يبقى كورقة رابحة، كما أن أشرف بن شرقي كان يجب البدء به بشكل أساسي".

وأختتم قائلاً: " اُطالب المستشار مرتضى منصور أن يقيل كارتيرون، ويعين تاكيس جونياس بدلاً منه فهو أفضل مدرير فني دخل مصر أخر 10 سنوات، وطريقة لعبه تناسب لاعبي الزمالك".