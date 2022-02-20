خطة المرور لمواجهة الأمطار والطقس السيىء

جدة - نرمين السيد - وضعت وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، خطة مرورية لمواجهة الأمطار وسوء الأحوال الجوية، ولمنع ظهور أى تكدسات أو حوادث نتيجة هطول الأمطار.





وقال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بــ "الراديو 9090"، خلال مداخلته ببرنامج "آخر اليوم"، إن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وجه بدفع سيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعى على جميع الطرق السريعة والداخلية، وتفعيل غرف العمليات على مستوى الجمهورية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالإدارة، فضلًا عن رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة وهو 01221110000.

وذكر صابر أن جميع الطرق داخل المحافظات كافة تعمل بشكل مرضى وفتحها ما عدا الطريق الصحراوى الشرقى، وأوضح أن الإدارة العامة للمرور وجهت عددًا من النصائح والإرشادات للمواطنين أبرزها السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية وعدم التوقف فى منطقة الشبورة.

وأشار إلى أن هناك إصلاح عدد من الطرق والفواصل أعلى "كوبرى الأباجية" فى الاتجاه القادم من الدويقة ومنشية ناصر، وكلف مدير الإدارة بنشر الخدمات المرورية ووضع العلامات الإرشادية من قبل الشركة المنفذة للأعمال.