بشرى سارة من الأرصاد للمواطنين بعد انتهاء منخفض الأخدود

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن العديد من محافظات الدلتا والصعيد وسيناء حتى العاصمة القاهرة شهدت أمطارا متفاوتة الشدة وصلت الى حد الغزارة وتساقط لحبات البرد خلال اليومين الماضيين على إثر حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية.





كما نشطت الرياح وثارت الرمال حيث انخفضت الرؤية الأفقية على أسوان الى 100متر أمس؛ أما عن اليوم وصلت العواصف الرملية الى العين السخنة وبنى سويف والعديد من المحافظات الأخرى. أما عن درجات الحرارة فسادت أجواء شديدة البرودة حيث سجلت محطات الرصد الجوى التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية على القاهرة 15 درجة والاسكندرية 18 درجة و الغردقه 21 درجة و كاترين 11 درجة. وقالت الهيئة إنه بداية من اليوم؛ يسود تحسن كامل فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء وتنحصر فرص سقوط الأمطار تكون خفيفة على شمال سيناء؛ كما تظهر الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وهو اول معالم الاستقرار الجوي.

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