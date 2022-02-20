مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، والتي من أبرزها مباراة فالنسيا ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

ويرصد تحيا مصر مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فريق ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة الرابعة مساءً، عبر قنوات Premium beIN Sports HD 1

يخوض وولفرهامبتون ضد نظيرة ليستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبرPremium beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض إسبانيول ضد إشبيلية في تمام الساعة الثالثة عصراً عبر قنواتbeIN Sports HD 1

يخوض فالنسيا ضد برشلونة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًـ عبر قنوات الساعة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الكونفدرالية الأفريقية

يخوض فريق زاناكو ضد بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات beIN Sports HD 3

يخوض فريق المصري ضد فريق مازيمبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 3

حقق توتنهام الفوز على نظيره مانشتسر سيتي بنتيجة 3/2 على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في احداثها، بعدما تعادل مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة ليرد بعدها توتنهام بهدف قاتل ليخطف الثلاثة نقاط.

وسيطر لاعبوا مانشستر سيتي على اللقاء، واضاعوا أكثر من كرة، في ظل تطبيق الهجمة المرتدة بشكل مميز من توتنهام، وأستطاعوا أن يهددوا مرمى المان سيتي في أكثر من كرة من خلال هجمات مرتدة منظمة.

مانشستر سيتي ضد توتنهام

وأفتتح الأهداف ديان كولوسيفيكي لتوتنهام مبكراً في الدقيقة 4، ثم تعادل جوندوجان لمانشسر سيتي في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول لاتعادل 1/1.

وفي شوط المباراة الثاني تقدم هاري كين بالهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 59، ليتعادل رياض محرز مرة أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.