/680387/موعد-مباراة-برشلونة-ضد-فالنسيا-والقنوات-الناقلة

يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيرة فالنسيا، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والربع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فالنسيا ضد برشلونة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً عبر قنوات الساعة beIN Sports HD 1

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39.

انتهت أحداث المباراة بين برشلونة ونابولي، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، في لقاء ذهاب دور الخروج من بطولة الدوري الأوروبي، والتي تحتضنها الأراضي الإسبانية على ملعب كامب نو .

سجل بيوتر زيلينيسكي هدف الشوط الأول الوحيد لصالح نابولي، في الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء، من خلال إيلجيف إيلماس مر بشكل رائع من جهة اليمين ثم مرر كرة إلى بيتور زيلينسكي المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أبعدها شتيجين من يسار مرماه فعادت له مرة أخرى فسدد كرة سكنت أعلى يسار المرمى.

عاد فيران توريس بهدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة التاسعة والخمسون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

حاول برشلونة طوال أحداث الشوط الثاني بعد تعديل النتيجة بالتعادل، أن يسجل هدف الفوز في اللقاء، ولكن الحظ لم يحالف الفريق الكتلوني.

تشكيل برشلونة أمام نابولي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أوسكار مينجيزا، بيكيه، إيريك جارسيا، جوردي ألبا.

خط وسط الملعب: بيدري، فرينكي دي يونج، نيكو جونزاليس.

خط الهجوم: أوباميانج، أداما تراوري، فيران توريس.

تشكيل نابولي أمام برشلونة:

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: جيسوس، رحماني، كوليبالي، دي لورينزو.

وسط الملعب الدفاعي: فابيان رويز، أنجويسا.

وسط الملعب الهجومي: لورينزو إنسيني، زيلينسكي، إيلماس.

الهجوم: فيكتور أوسيمين.