مشاركة مصر فى مؤتمر ميونخ للأمن تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "«رباعى ميونيخ» يتفق على دفع عملية السلام بالمنطقة رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وتوسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين" أن مصر والأردن وفرنسا وألمانيا أكدت الالتزام بمواصلة العمل مع جميع الأطراف على خلق أفق واقعى، لاستئناف عملية سياسية من أجل تحقيق السلام فى الشرق الأوسط.

وجاء فى البيان المشترك، الصادر عن الاجتماع الذى عقده وزراء خارجية الدول الأربع حول عملية السلام فى الشرق الأوسط على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى، ونظرائه الأردنى أيمن الصفدى، والفرنسى جان إيف لودريان، والألمانية أنالينا بيربوك، أن تحقيق سلام عادل ودائم فى المنطقة هدف إستراتيجى يصب فى مصلحة جميع الأطراف، ويعد أساسا للأمن والاستقرار الإقليمى.

واجتمع الوزراء الأربعة فى ميونيخ، لمواصلة التنسيق والتشاور، بهدف دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين، واستكمال ما تم التوصل إليه فى اجتماعاتهم السابقة بميونيخ فى فبراير 2020، وفى عمّان سبتمبر 2020، وفى القاهرة 11 يناير 2021، وفى باريس 11 مارس 2021، واختتموا الاجتماع بإصدار بيان من 8 نقاط حول عملية السلام، يؤكد أولا الالتزام بدعم جميع الجهود، لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يضمن الحقوق المشروعة لجميع الأطراف على أساس حل الدولتين، وفقا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمحددات المتفق عليها، بما فى ذلك مبادرة السلام العربية.

وقال الوزراء أيضا، وفقا لترجمة غير رسمية لنص البيان، إنهم يتابعون بقلق التوترات المتزايدة على الأرض، مشيرين إلى أنه فى ضوء ذلك توجد حاجة ملحة لاستئناف المحادثات والمفاوضات الجادة والهادفة والفعالة مباشرة بين الأطراف، أو تحت مظلة الأمم المتحدة، بما فى ذلك إطار اللجنة الرُباعية للشرق الأوسط.

وأضافوا «فى ظل غياب المفاوضات، نؤكد أهمية خلق آفاق سياسية واقتصادية، ونود أن نرى مزيدًا من تدابير بناء الثقة المتبادلة على أساس الالتزامات المتبادلة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطينى، واستعادة المفاوضات الهادفة».

وشددوا أيضا على ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات الأحادية التى تقوض حل الدولتين، وأفق السلام العادل والدائم، ولا سيما بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضى وتهجير الفلسطينيين من منازلهم، بما فى ذلك فى القدس الشرقية، فضلا عن أى أعمال عنف وتحريض.

فيما ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "اختيار مصر لتصنيع لقاحات كورونا تكنولوجيا الحمض النووى" رحب وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، باختيار «مصر من قبل منظمة الصحة العالمية، لتكون إحدى الدول التى تدعمها المنظمة بتكنولوجيا mRNA) لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

وأوضح، أن اختیار مصر سيدعم جهود الدولة فى مواجهة الجائحة، بالتوسع فى تصنيع اللقاحات، وتطعيم جميع الفئات المستهدفة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات، والتوسع فى دعم القارة الإفريقية ودول الجوار، للمساهمة فى السيطرة على الجائحة عالميا، وشدد على أن اختيار مصر لم يات إلا تقديرا للدعم غير المحدود الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمنظومة الصحة، وشهادة من المنظمات الدولية على نجاح المبادرات الرئاسية بالإضافة للتطوير المستمر الذى تشهده مصر فى مجال تصنيع اللقاحات، والاستعداد لاستقبال التكنولوجيات الحديثة فى التصنيع.

وأكد حرص القيادة السياسية على توفير جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بالتوازى مع توطين صناعة اللقاحات للوصول إلى الاكتفاء الذاتى، وتحقيق الأمن الصحى للمواطن المصرى، مع الاهتمام بدعم جهود الدول الصديقة فى توفير هذه اللقاحات والتصدى للجائحة.

من جانبها، رحبت منظمة أطباء بلا حدود بإعلان تلقى 6 دول هى «مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس» التكنولوجيا من مركز نقل تكنولوجيا لقاحات ناقل الحمض النووى الريبوزى mRNA المضادة لكوفيد-19، علما بأن المركز تابع لمنظمة الصحة العالمية ويقع فى جنوب إفريقيا.

بينما ذكرت "الأخبار" تحت عنوان "انطلاق الدراسة فى عدد من المحافظات وإجراءات احترازية لمواجهة كورونا" أن الدراسة بدأت فى بعض المحافظات، صباح أمس، على أن تبدأ بقية المحافظات الدراسة اعتبارا من اليوم.. ففى شمال سيناء بدأت الدراسة فى 125 مدرسة من المدارس التى تعمل بنظام الفترتين طوال أيام الأسبوع على مستوى محافظة شمال سيناء، مع بداية الفصل الدراسى الثانى من العام الجارى 2021 - 2022 .

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه ينتظم فى الدراسة 12 ألفا و261 تلميذا وتلميذة، بالإدارات التعليمية بكل من العريش والشيخ زويد والحسنة ونخل وبئر العبد.

وصرح محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بأنه تم توفير المطهرات والمنظفات فى المدارس للحفاظ على الصحة العامة للطلاب، وفى القليوبية، أعلن المحافظ عبدالحميد الهجان، استعداد جميع المدارس لانطلاق الفصل الدراسى الثانى، صباح اليوم، مع تأكيد متابعة الارتقاء بمنظومة التعليم، وشهدت مدارس محافظة دمياط انتظامًا للدراسة مع بدء الفصل الدراسى الثانى بمدارس الفترتين على مستوى المحافظة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة بدءا من دخول المدرسة وأثناء طابور الصباح وسير اليوم الدراسى، وانطلق الفصل الدراسى الثانى بمدارس محافظة كفر الشيخ.. واستقبلت 328 مدرسة «نظام الفترتين» التلاميذ والطلاب، وسط إجراءات احترازية مشددة؛ لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وشدد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى..وانتظم طلاب مدارس الفترتين بالإسكندرية، فى أول أيام بداية الفصل الدراسى الثانى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بنسبة حضور تتعدى الـ 90%، وقام ناصر حسن وكيل وزارة التعليم بالغربية، بالاطمئنان على انتظام الفصل الدراسى الثانى بالمدارس، بإدارة شرق طنطا التعليمية، وفى مطروح، أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع المدارس فى مطروح والبالغ عددها 820 مدرسة أنهت استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسى الثانى صباح اليوم.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا نموذج متكامل لتطوير محافظات الصعيد" أن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص خلال أسبوع الصعيد على متابعة وعـرض آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، ووجه بتعميم ممارسات البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة بداية بمحافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضـاف شعراوى أنـه تـم عـرض الخطة التنفيذية على رئيس مجلس الوزراء وتم تكليف الوزارة للتنسيق مع الوزارات الشريكة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدعـم الفنى المطلوب من البنك الدولى لتعميم الممارسات التخطيطية والتنفيذية والاجتماعية وفقاً لما تـم عـرضـه على رئيس الوزراء بما يساهم فى دعم تطبيق اللامركزية وتمكين محافظات الصعيد على إدارة عملية التنمية بالمستوى المحلى سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية.

أما صحيفة "المصرى اليوم" فقالت تحت عنوان "الشتاء يعاود القسوة.. أمطار ورياح ورعد" ضربت موجة من الطقس السيئ معظم المحافظات، تمثلت فى رياح شديدة وسقوط أمطار بعدة أقاليم، فيما تعرضت بعض المحافظات الساحلية، كالإسكندرية، للرياح والأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، بينما كانت أكثر قوة نسبيا فى البحر الأحمر، كما هطلت الأمطار بغزارة على محافظات الوجه البحرى، مثل كفر الشيخ والبحيرة.

ورصدت هيئة الأرصاد خلايا رعـدية، مساء أمس، أثـرت بقوة على محافظات القاهرة الكبرى وشـرق الـبـلاد، صاحبها سقوط أمطار متوسطة وحبات من البرد على بعض المناطق، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة. وتتـوافـر، الـيـوم، فرص سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 30٪ تقريبا على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولی رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، عبر تقنية فيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين والمسؤولين، لاستعراض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة، ووجه المحافظين بالتحرك الفورى لمتابعة الموقف ميدانيا على الأرض، مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، والإسراع بتحريك المعدات اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على سقوط الأمطار وانتظام انعقاد غرف العمليات والطوارئ بالمحافظات، على مدار الساعة.

وذكرت صحيفة "المصرى اليوم" تحت عنوان "الحكومة تراجع تنمية الصعيد مع البنك الدولى" أن شعراوى، ووفدا من البنك الدولى، برئاسة آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استعرضوا الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتعاون فى ملفات تغير المناخ وإدارة المخلفات.

وأشار شعراوى إلى أن البرنامج حقق نتائج ومعدلات مرضية للحكومة والبنك الدولى ساهمت فى سحب مخصصات القرض بنسبة تقترب من 100٪، لافتا إلى أن عدد المشروعات الجارية والمنتهية فى قنا وسوهاج بلغت نحو 4119 مشروعا، بتكلفة قرابة 15.2 مليار جنيه إذ تم الانتهاء من 3589 مشروعا بالمحافظتين، بإجمالى استثمارات وصلت إلى 9.5 مليار جنيه، وموزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية ودعم الوحدات المحلية وغيرها من القطاعات الأخرى.

ولفت الوزير إلى التقدم الملحوظ فى المناطق الصناعية بقنا وسوهاج وزيادة معدلات الرخص للشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج، إذ سيتم الإسراع خلال الفترة المقبلة بزيادة العمل فى المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية بما يساهم فى توفير فرص عمل للمواطنين، وتوفير دخل ثابت للأسر، ورفع وتحسين مستوى المعيشة لمواطنى الصعيد خاصة من المرأة والشباب.