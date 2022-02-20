انت الان تتابع تفاصيل خبر الطقس الآن في مصر يوم الأحد 20 فبراير طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار المتابعة اليومية لحالة الطقس اليومية في جمهورية مصر العربية على مختلف مناطق البلاد، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بيان حالة الطقس الآن عن اليوم الأحد 20 فبراير، حيث يسود طقس معتدل نهارا على كافة الأنحاء، وشديد البرودة ليلاً على كافة أنحاء البلاد، مع وجود شبورة وغائم جزئي على مناطق متفرقة من البلاد.

حالة الطقس الآن

طقس القاهرة الكبرى والوجه البحري

وصفت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري معتدل خلال النهار، وشديد البرودة ليلا، أما الظواهر الجوية غائم جزئي مع وجود شبورة مائية .

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري

وصفت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في السواحل الشمالية الغربية والشرقية بارد خلال النهار، معتدل خلال النهار، وشديد البرودة ليلا، أما الظواهر الجوية غائم جزئي مع وجود شبورة مائية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معتدل خلال النهار، وشديد البرودة ليلا، أما الظواهر الجوية أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائل للدفء خلال النهار، وشديد البرودة ليلا مع سقوط ثلوج على منطقة كاترين، أما الظواهر الجوية غائم جزئي مع + نشاط للرياح.

شمال وجنوب الصعيد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في شمال الصعيد معتدل خلال النهار، أما الظواهر الجوية تكون شبوره + غائم جزئي، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس مائل للدفئ نهارا وشديد البرودة ليلا، والظواهر الجوية يكون الطقس مشمس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 20 فبراير على مختلف أنحاء البلاد