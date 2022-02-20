رسميًا النائب العام يأمر بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد إبراهيم عيسي

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محمد سياف - ابو ظبي - في ظل حالة الجدل التي أثيرت من قبل إبراهيم عيسي على برنامجه على قناة القاهرة والناس، وتحدثه بشكل غير لائق عن الإسراء والمعراج، وحالة الغضب العارمة بين أوساط المجتمع لتدخله في أمور دينية مثبوتة بالقرآن والسنة، قام الكثير من الناس بتقديم بلاغات إلى النائب العام لمعاقبة إبراهيم عيسى والتحقيق معه، ووقف البرنامج الذي يقدمه.

النائب العام المصري يطالب بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد إبراهيم عيسي

وفي تطور جديد بشأن القضية المثارة حاليا إعلاميًا وجماهيريًا أمر السيد/ حمادة الصاوي النائب العام المصري، بإتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة ضد إبراهيم عيسي، وستقوم النيابة بالإعلان في وقت لاحق نتيجة التحقيقات.

رد الأزهر الشريف على إبراهيم عيسي “معجزة بنص القرآن”

أكد مركز الفتوى بالأزهر الشريف أن الإسراء والمعراج من معجزات سيدنا محمد ﷺ الثابتة بنص القرآن الكريم في سورتي الإسراء والنجم، وبأحاديث السنة النبوية المطهرة في الصحيحين والسنن والمسانيد وداووين ومصنفات السنة، كما أوضح البيان أن محاولات التشكيك بعبارات لا تليق بمقام خير جيل من هذه الأمة، ولا يقبلون بالمساس بجناب سيدنا محمد ﷺ ولا أصحابه الذين قال عنهم في كتابه: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}. [التوبة: 100]

رد الأعلى للإعلام على إبراهيم عيسي

وفي هذا الشأن تقوم مصادر مسئولة بنقابة الإعلامين بتفريغ التصريحات التي أدلى بها إبراهيم عيسى خلال برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، التي وصف فيها واقعة معراج الرسول ﷺ بأنها وهمية، على أن تقوم نقابة الإعلاميين برئاسة “طارق سعده” بإتخاذ القرارات اللازمة.