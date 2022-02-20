بيراميدز ضيفاً على زاناكو الزامبي فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

/680390/بيراميدز-ضيفا-على-زاناكو-الزامبي-فى-بطولة-كأس-الكونفدرالية-الأفريقية

يدخل بيراميدز مباراته اليوم الأحد ضد نظيرة زاناكو الزامبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً ، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق زاناكو ضد بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات beIN Sports HD 3

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الطرفين، في الدور الأول من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شهد ملعب الدفاع الجوي على لقاء ذهاب دور المجموعات بين بيراميدز، وأهلي طرابلس الليبي، ببطولة كأس الكونفدرالية الكونفدرالية.

تقدم الضيف أهلي طرابلس في نتيجة المباارة بالهدف الأول في الدقيقة الواحده والعشرين، ليعطي فريقه الأفضلية طوال أحداث الشوط الأول.

بيراميدز يعود من بعيد امام أهلي طرابلس

عاد بيراميدز في الشوط الثاني في نتيجة المباراة بالتعادل، في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عن طريق إسلام عيسى، من خلال تسديدة رائعة على الطاير من يمين منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

أكد وليد الكارتي بالهدف الثاني والفوز بالمباراة، في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، من خلال إبراهيم عادل مر بشكل رائع جهة اليسار ثم مرر كرة أرضية قابلها الكارتي بتسديدة من داخل منطقة الـ ٦ ياردات سكنت يمين المرمى.

بيراميدز يحقق الفوز على المقاصة بثنائية نظيفة بكأس الرابطة

انتهت أحداث مباراة بيراميدز ومصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.