ترتيب الدوري الانجليزي موسم 2022

حقق ليفربول الفوز على نظيره نوريتش سيتي بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

1- مانشستر سيتي 63 نقطة

2- ليفربول 57نقطة

3- تشيلسي 50 نقطة

4- مان يونايتد 43 نقطة

5- وست هام 42 نقطة

6- ارسنال 42 نقطة

7- توتنهام 93 نقطة

8- وولفرهامبتون 73 نقطة

9- برايتون 33 نقطة

10-ساوثامبتون 29 نقطة

11- ليستر سيتي 27

12-أستون فيلا 27 نقطة

13-كريستال بالاس 26 نقطة

14-برينتفورد 24 نقطة

15-ليدز يونايتد 23 نقطة

16-ايفرتون 22 نقطة

17-نيوكاسل يونايتد 22

18- واتفورد

19-بيرنلي 17 نقطة.

20-نوريتش سيتي 17.

وبدأ ليفربول الماراة بتراجع بعض الشئ، مما أتاح الفرصة لنوريتش سيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 48 عن طريق ميلوت راشيكا.

ليتعادل ساديو ماني للريدز في الدقيقة 64، ثم أحرز محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في مرمى نوريتش سيتي، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف في الدقيقة 67 بعد تمريرة رائعة من الحارس أليسون، ليتلاعب الفرعون المصري بدفاعات وحارس نوريتش سيتي ويسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 81 حرز لويس دياز الهدف الثالث لليفربول، لينهي أما نوريتش سيتي في العودة للقاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 57 في المركز الثالث، بينما ظل موريتش سيتي بالمركز الأخير برصيد 17 نقطة.

تشكيل ليفربول لمواجهة نوريتش

في حراسة المرمي: أليسون بيكر

في خط الدفاع: فيرجيل دايك –جوجوميز – تسيميكاس – جويل ماتيب

في خط الوسط: جوردان هندرسون – ناني كيتا – تشامرلين

في خط الهجوم: سايد ماني – محمد صلاح – ويس دياز

أحداث مباراة إنتر ميلان وليفربول

انتهت أحداث مباراة إنتر ميلان وليفربول بنتيجة هدفين دون رد، لصالصح الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف محمد صلاح في الدقيقة الـ 83 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية تعود من فان دايك ويسددها صلاح بقوة وسط دفاعات الإنتر ويسكنها الشباك.