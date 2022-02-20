/680347/المستشار-عبد-الوهاب-عبد-الرازق-يلتقى-اليوم-وفد-برلمانى-كازخستاني- بالقاهرة

وصل إلى القاهرة أمس وفد برلماني رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان برئاسة الدكتور مولين اشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ بدولة كازاخستان، وكان في استقبال الوفد بمطار القاهرة النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ.

دوت الخليج تأتى الزيارة تلبية لدعوة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ توطيداً للعلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين، ومن المنتظر ان يلتقي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بالوفد الكازخستاني اليوم. تستغرق الزيارة ثلاثة أيام يلتقي فيها الضيوف بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر وكذلك الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف، ويتضمن برنامج الزيارة قيام الوفد الكازاخستاني بعمل جولات سياحية للمناطق التاريخية والدينية بالقاهرة. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يلتقى اليوم وفد برلمانى كازخستاني القاهرة وكان المستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ ألقى كلمة المجلس امام البرلمان العربي نقل في بدايتها تحيات وتقدير المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الي رئيس البرلمان العربي واعضائهمؤكداً ثقته فى ان تأتي اعمال المؤتمر بما فيه الخير لامتنا العربية واوطاننا الغالية . وتناول (أبو شقة) في الكلمة عددا من القضايا والملفات التي تهم شعوبنا العربية حيث اكد ان دولنا العربية نجحت فى ؤاد شأفة الارهاب والتطرف الذى لم ولن يجد فى اراضينا الطيبة وبين شعوبنا السمحة ملاذا مشيراً إلي أن ذلك جاء بفضل الادوار المنوطة بالجهات المعنية بدولنا ووفق الدور النموذجى الذى اضطلعت به مجالسنا وبرلماناتنا فى سن القوانين والتشريعات لمناهضة تلك الجرائم النكراء وكذا الدور الرائد لجامعة الدول العربية والبرلمان العربى فى المنظومة القانونية العربية وفى مقدمتها اتفاقيات مكافحة الارهاب، وغسل الاموال وتمويل الارهاب ، ومكافحة الجريمة المنظمة مشيداً بالجهود التي تبذل فى اطار التعاون البرلمانى العربى ومن خلال مجالسنا وبرلماتنا لمواكبة التطورات فى الجرائم الارهابية بسن القوانين والتشريعات لمكافحتها .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يلتقى اليوم وفد برلمانى كازخستاني بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.