/680393/أشرف-عبد-الباقي-وأبطال-مسرحية-كنز-الدنيا-ضيوف-صاحبة-السعادة

يحل الفنان الكوميدي أشرف عبدالباقي وأبطال مسرحية «كنز الدنيا» ضيوفًا على برنامج «صاحبة السعادة»، للفنانة ومقدمة البرامج إسعاد يونس،والمقرر أن يذاع يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، على فضائية «dmc» في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

دوت الخليج يرصد موعد حلول الفنان أشرف عبد الباقي وأبطال مسرحية الكنز ضيوفًا على «صاحبة السعادة».

أشرف عبد الباقي ببرنامج «صاحبة السعادة»

ويكشف أشرف عبد الباقي عن كواليس بروڤات مسرحية «كنز الدنيا» وخوض ذوي الهمم هذه التجربة.

تعد مسرحية «كنز الدنيا» هي أول تعاون مشترك بين الفنان أشرف عبد الباقي وأطفال من ذوي الهمم الخاصة، والتي قد بدأ عرضها بمقطوعة موسيقية لذوي الهمم.

أحداث مسرحية كنز الدنيا

تنتمي مسرحية «كنز الدينا» للأعمال الاجتماعية الكوميدية، و تناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم، من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من أصحاب متلازمة «داون»، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليًا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم، وأطفالًا حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.

تتضمن المسرحية استعراضات ومشاهد «أكشن» كوميدية، وهي من تأليف عيسى جمال ووليد هندي، وصمم الديكورات د. محمود سامي وألحان شادي عويضة، وكتب كلمات أغاني المسرحية الشاعر أيمن بهجت قمر.

الإعلاميين والوزراء أبرز حضور عرض مسرحية كنز الدنيا

جدير بالذكر أنه، حرص عدد كبير من الوزراء على حضور العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا، ومن أبرزهم وزير الإتصالات الدكتور عمرو طلعت، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم كما حضرت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

فضلًا عن حضور عدد من نواب مجلس الشعب، وكل من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي ووقيادات الشركة المتحدة المتخصصة للخدمات الإعلامية، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، و عدد كبير من الصحفيين منهم كلًا من: وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أحمد الطاهري رئيس تحرير روزاليوسف، بالإضافة لمحمد الباز الكاتب الصحفى، وأيضًا جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، ووجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد، كما حضر عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية.