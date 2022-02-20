انتظام الدراسة فى بداية الفصل الدراسى الثانى بمدارس الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - انتظمت الدراسة اليوم الأحد، فى بداية الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس محافظة الإسكندرية ذات الفترتين "الصباحية و المسائية" وذلك وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية كاملة.





ووجه وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى الإسكندرية الدكتور محمد سعد، فى بيان له، مديرى عموم الإدارات باتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية، وحظر تحصيل أى مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور، وتكثيف عمل غرف العمليات بالإدارات التعليمية الثمانية، والالتزام بالبرنامج الزمنى الوارد من الوزارة للأنشطة التربوية والبطولات والمسابقات المختلفة، وتنفيذ لائحة الانضباط المدرسى.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ونشر ملصقات توعوية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة الطلبة وعائلاتهم وجميع القائمين على العملية التعليمية.