بعد شائعة دخوله في غيبوبة.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا بالكويت في هذا الموعد

/680396/بعد-شائعة-دخوله-في-غيبوبة-تامر-حسني-يحيي-حفلا-غنائيا-بالكويت-في-هذا-الموعد

يستعد نجم الجيل، الفنان تامر حسني، لإحياء حفلًا غنائيًا في الكويت وذلك يوم الإثنين الموافق 28 من شهر فبراير الجاري.

دوت الخليج يرصد موعد حفل الفنان تامر حسني بالكويت.

حفل تامر حسني بالكويت

ويقدم تامر، في الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم وحقق ردود فعل إيجابية.

حقيقة دخول تامر حسني في غيبوبة

من جانبه، كانت قد انتشرت أنباء عن تعرض الفنان تامر حسني لأزمة صحية ودخوله في غيبوبة، وهو الأمر الذي أثار قلق محبيه، لكن اتضح أن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة.

جليلة تثير الجدل حول علاقتها بالفنان تامر حسني

هذا وقد أثارت، الفنان جليلة المغربية الجدل حول علاقتها بالفنان تامر حسني، حيث قالت خلال مداخلة هاتفية مع الإنفلونسر الأردني حمودي حسين: "أرجوكم أرحموني.. في تفاصيل أنا ما أقدر اتكلم عنها ولا أقدر أصرح عنها احترامًا للطرف الثاني لأني أنا لحد هالثانية بحبه وأموت عليه وهو نفس الشئ".

وأردفت: "كنت رافضة إنه يرجع حياتي لأنه أكتر إنسان أذاني وتعبني في الحياة هو، وهو عارف هذا الكلام والناس كلها عارفين.. أنا لا خرابة بيوت ولا جيا أفرق بينه وبين أولاده ولا مرأته وأسرته".

واستطردت جليلة: "هو كان 4 سنين برا حياتي وركزت وقتهم في شغلي ومدخلتش حد حياتي لأنه من سابع المستحيلات وهو كان بيسأل من ورايا".

انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل

واختتمت جليلة حديثها باكية: "هو عرفني بانفصاله عن أم أولاده من سنة ونصف وعلى هذا الأساس وافقت على الرجوع إليه، أنا مش بخرب بيوت الناس، أنا مش جاية من الشارع ولا واطية، أنا إنسانة محترمة وعندي سمعتي، أرجوكم ارحموني من هذا الكلام".