/680399/طلب-احاطة-بشأن-تكرار-الحوادث-بالطريق-السريع-فى-بنى-سويف

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن إنشاء كوبرى مشاه ببنى سويف لحماية الاهالى والمواطنين من إخطار الطريق السريع وحفاظا على أرواحهم.

دوت الخليج

وأوضحت عضو مجلس النواب.... أنه لا أحد ينكر الطفرة الحقيقية التى تشهداها مصر تحت قيادة فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي، رئس الجمهورية، حيث تشهد الجمهورية الجديدة نقلة نوعية فى مجال الطرق والكباري، واعادة رصف الطرق والمحاورفما تشهده مصر من نهوض بقطاع النقل والمواصلات يعد بكل المقاييس المعنية معجزة ويشهد له الجميع ويفخر به اى مصرى.

وأضافت منى عبد الله، بأنه واستكمالا لهذه الطفرة ولجهود الدولة فى مجال الطرق والكبارى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعاني اهالى الوحدة المحلية لقرية اشمنت مركز ناصر محافظه بنى سويف اشد المعاناة نتاج طول المسافة بين موقف السيارات الواقع على الطريق الزراعى السريع أمام مدخل قرية الرياض والمدخل الرئيسى لقرية اشمنت.

طلب احاطة بشأن تكرار الحوادث بالطريق السريع فى بنى سويف

هذا الأمر يسبب العديد من المشكلات حيث يضطر الاهالى للسير معرضين للمخاطر فترة طويلة على الطريق السريع سيرا على الأقدام، وعرضه لحوادث السير التى قد تودي بحياتهم.لاسيما الأطفال وكبار السن وطلاب المدارس مما يهدد حياتهم

وطالبت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بإنشاء كوبرى مشاه بداية من الطريق السريع عند مدخل قرية الرياض مارا بترعه الإبراهيمية وشريط السكك الحديدية نزولا بمدخل القرية أمام الوحدة المحلية لقرية اشمنت لحماية الاهالى والمواطنين من إخطار الطريق السريع وحفاظا على أرواحهم