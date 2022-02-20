عاجل- الشروط الجديدة للسفر إلى الكويت.. التطبيق يبدأ اليوم

جدة - نرمين السيد - وتضمنت التعليمات الواردة من السلطات الصحية فى الكويت عدة بنود، هى:

بالنسبة للمغادرة من دولة الكويت، فيسمح لجميع الركاب المغادرة من دون أى اشتراطات صحية متعلقة بفيروس كورونا على أن يتم استيفاء الشروط الصحية الخاصة فى دخول الدولة المغادر لها.

وفيما يخص القادمين إلى دولة الكويت، فيجب على جميع القادمين إلى دولة الكويت تقديم شهادة فحص (PCR) سلبية، صالحة قبل موعد السفر بـ 72 ساعة تثبت عدم إصابته بفيروس كورونا، ذلك فقط لغير المحصنين والذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كرونا المعتمدة لدى دولة الكويت، وكذلك الذين من لم يكملوا تلقى الجرعات المطلوبة ويستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ 16 سنه.

وتضمنت التعليمات، أنه فى حالة تم تلقى جرعتين ولم يمضى 9 أشهر على جرعة الثانية مسموح السفر بدون تحليل فحص كورونا pcr إلى دولة الكويت، وفى حالة تلقى المسافر جرعتين ومر أكثر من 9 أشهر على الجرعة الثانية سيتم عمل فحص pcr عند الوصول لدوله الكويت، وفى حالة تلقى المسافر لجرعة واحدة يجب تقديم فحص pcr بنتيجة سلبى قبل السفر الى دولة الكويت، على أن تكون الجرعة التعزيزية الثالثة إجبارية فى حالة مر على الجرعة الثانية أكثر من 9 شهور.

وفقا للضوابط أنه يتم إثبات التحصين عند القدوم إلى البلاد عن طريق تطبيق مناعة أو هويتى للمحصنين داخل الكويت، أما فيما يخص المحصنون من خارج دولة الكويت، فيتم إثبات التحصين عن طريق إبراز شهادة التطعيم المتضمنة: الاسم مطابق لجواز السفر، ونوع اللقاح الذى تم التطعيم به، وتاريخ أخذ الجرعات، واسم جهة التطعيم، ورمز QR قابل للقراءة إلكترونى وفى حالة عدم وجود رمز QR يتم تحميل شهادة التطعيم من خلال رابط موقع وزارة الصحة للاعتماد.