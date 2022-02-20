تسليم 3306 وثائق تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - استقبل عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان المحافظة، فى إطار جولاته الميدانية للمحافظات، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضور فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.





كما تشمل الزيارة تسليم 3306 وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بعد رفع قيمتها إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، وتسليم 50 عقداً لذوى القدرات الخاصة من أبناء المحافظة، وكذلك ماكينات خياطة لأوائل خريجى التدريب المهنى بمراكز ووحدات التدريب بالمحافظة. وتتضمن الزيارة أيضاً، افتتاح معرض منتجات المتدربات من خريجى التدريب المهنى فى مهنة التفصيل والحياكة، مع تسليم خريجى التدريب شهادات إتمام التدريب المعتمدة من المديرية والتى تؤهلهم للعمل فى قطاعات العمل المختلفة داخل نطاق المحافظة أو خارجها.

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