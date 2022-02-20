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/680407/ارتفاع-نسب-الحضور-بمدارس-البحر-الأحمر-في-أول-أيام-التيرم-الثاني
عبدالوهاب شتيه
10:57 ص - الأحد 20 فبراير 2022
انطلق صباح اليوم الأحد، الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسى 2021،2022، والذي شهد ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس رغم الطقس السيء الذى شهدته مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا وسقوط أمطار غزيره
دوت الخليج كان الطلاب توافدوا صباح اليوم على المدارس وسط إجراءات احترازية ووقائية حيث شددت المدارس على التلاميذ بضرورة ارتداء الكمامة والتباعد. كما شددت المدارس بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل متواصل أثناء اليوم الدراسى وعدم التخلى عن الكمامة والضوابط الصحية. اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت قد وجهت المديريات باتباع كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي. كان هشام منير مدير مديرية التربيه والتعليم بالبحر الأحمر، أشار انه لا يوجد مايستدعى تأجيل الدراسة بأى مدينة داخل المحافظة وتم إزالة جميع الاطماء وآثار الأمطار. أضاف «منير» الوضع مستقر داخل كافة المدن وتم سحب تجمعات الأمطار أولا بأول ولا يوجد ما يدعو للقلق. كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر أعلنت مساء أمس السبت، غلق طريق الغردقة رأس غارب من الاتجاهين، وكذلك طريق الزعفرانة الكريمات من الاتجاهين.
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