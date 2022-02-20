/680409/فتح-جميع-الطرق-المؤدية-لمحافظة-البحر-الاحمر-أمام-المسافرين

أفادت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، بأن جميع الطرق المؤدية للمحافظة، شمالا وجنوبا وغربا، مفتوحة أمام المسافرين والحركة المروية، بعد تحسن الأحوال الجوية، وإزالة آثار الأمطار والسيول التي تعرضت لها مدن المحافظة الشمالية حيث

دوت الخليج

كانت محافظة البحر الاحمر أغلقت ٤ طرق أمام الحركة المرورية بسبب الأمطار والسيول، وهي رأس غارب - الغردقة في الاتجاهين، ورأس غارب - الزعفرانة في الاتجاهين، والزعفرانة - الكريمات في الاتجاهين، ورأس غارب - الشيخ فضل في الاتجاهين.

رحلات التفويج السياحي من الفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر

فيما ألغت أمس السبت، الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، رحلات التفويج السياحي من الفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر، إلي المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة، بسبب سوء حالة الطقس، وتعرض طريق رأس غارب - الزعفرانة للأمطار والسيول، وإغلاقه أمام الحركة المرورية.

إجراءات احترازية ووقائية

كان قد توافد صباح اليوم الطلاب مدارس البحر الاحمر، وسط إجراءات احترازية ووقائية حيث نبهت المدارس على التلاميذ بضرورة ارتداء الكمامة والتباعد.

فيما شددت المدارس على الطلاب بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل متواصل أثناء اليوم الدراسى وعدم التخلى عن الكمامة والضوابط الصحية.