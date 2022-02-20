/680413/بيطرى-قنا-يضبط- ٢٢٤-كجم-لحوم-فاسدة-خلال-حملة-مكبره

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية التموين وشرطة المسطحات المائية واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والاسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء ، للضرب بيد من حديد على المخالفين وضبط اللحوم ومنتجاتها التى لا تصلح للإستهلاك الآدمى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

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وأوضح محافظ قنا، ان الحملة التى شنتها المديرية بمركز قنا نجحت فى تحرير ٧ محاضر مخالفة بإجمالى وزن ٢٢٤ كجم ، ما بين لحوم بقرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية و دواجن مجمدة ومصنعات لحوم و دواجن مجهولة المصدر ، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم إحالة المخالفين الى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم .

المديرية مستمرة فى حملاتها على الأسواق

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى أن المديرية مستمرة فى حملاتها على الأسواق ومحلات بيع اللحوم لضبط أى مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى سواء صحيا أو ماديا .