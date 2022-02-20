/680415/تراجع-في-أسعار-الأسماك-بأسواق-دمياط-والجمبري-يتصدر

شهدت أسعار الأسماك في أسواق دمياط تراجعا نسبيًا، صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع إقبال ضعيف على شراء عدد من أصناف الموسم، ومنها "الهليلي" وكذلك البوري الذي سجل سعر الكيلو منه حوالي 50 جنيهًا.

دوت الخليج

واستعرض عماد ياقوت، صاحب محل لبيع الأسماك في القنطرة لـ"دوت الخليج"، أسعار الأصناف المختلفة اليوم، موضحا أن سعر القاروص بلغ 60 جنيهًا، و"الجرانة" 50 جنيهًا للكيلو الواحد، و40 جنيهًا للصنف نفسه "مزارع"، بينما استقر "المرجان" عند 60 جنيهًا.

سعر كيلو البلطي الكبير

وأضاف شطا، أن سعر كيلو "البلطي الكبير" 25 جنيهًا، و"البوري" 50 جنيهًا و45 جنيهًا للمتوسط، وارتفع سعر الدنيس ليصل إلى 90 جنيهًا والهليلي 80 جنيهًا.

سعر كيلو البطارخ سجل 350 جنيهًا للكيلو

أضاف أن سعر كيلو البطارخ سجل 350 جنيهًا للكيلو، والجمبري "كبير" 160 جنيهًا وللمتوسط 120 جنيهًا، والكابوريا 60 جنيهًا.

وانتظمت حركة الملاحة بهيئة ميناء دمياط، صباح اليوم، في الوقت الذي ساد فيه المحافظة طقس غائم، في الساعات الأخيرة، تزامنا مع عودة فتح بوغاز عزبة البرج، وخروج مراكب الصيد مجددًا.

واستمرت حركة تداول البضائع والحاويات داخل ميناء دمياط، واستقبال الشاحنات في الساحة الرئيسية وعلى الأرصفة.