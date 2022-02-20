/680416/محافظ-قنا-يعلن-عن-بدء-التقديم-للحصول-على-سيارة-طعام-متنقلة

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عن بدء تلقي طلبات الحصول علي عدد 25 سيارة طعام متنقلة كمرحلة أولي بمدينة قنا ، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وسيتم اختيار 25 مواطن من المتقدمين من خلال القرعة العلنية .

دوت الخليج وأوضح محافظ قنا أن المواطنون الذين سيقع عليهم الاختيار من خلال القرعة العلنية سوف يقوموا بشراء سيارة الطعام المتنقلة طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط وفي حالة عدم مطابقتها للشروط سيتم رفضها نهائيا . اجراء قرعة علنية ايضا لتوزيع أماكن تواجد سيارات الطعام بمدينة قنا وأضاف الداودي أنه سيتم اجراء قرعة علنية ايضا لتوزيع أماكن تواجد سيارات الطعام بمدينة قنا ( المرحلة الاولي ) والتي تم تحديدها بمعرفة الجهات الادارية المختصة، مشيرًا إلي أن فكرة حصول الشاب على عربة متنقلة لبدء المشروع الخاص به هى من الأفكار الرائدة التى لا تتطلب رأس مال كبير، موضحا انه لمن يرغب من الفائزين بالقرعة التقدم بطلب قرض لجهات عديدة منها جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو من خلال أحد البنوك .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ قنا يعلن عن بدء التقديم للحصول على سيارة طعام متنقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.