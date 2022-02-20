/680421/مصطفى-سالم-تصريحات-إبراهيم-عيسى-تكدر-الأمن-والسلم-الاجتماعي

بدأت وقائع جلسة نواب البرلمان اليوم بالهجوم على الإعلامي إبراهيم عيسى، في أعقاب حالة الجدل التي جاءت بعد تصريحات له تواترت على مدار الأيام الماضية، خلال برنامجه "حديث القاهرة" على فضائية القاهرة والناس.

مصطفى سالم: تصريحات إبراهيم عيسى تكدر الأمن والسلم الاجتماعي

وقد أكد وكيل لجنة الخطة والموزانة النائب مصطفى سالم إن تصريحات إبراهيم عيسى تثير الرأي العام وتمس الثوابت الدينية، كعادته يستمر في ذلك، لتكدير الأمن والسلم الاجتماعي.

أضاف سالم: أن هناك أجندة تساعد الجهات الخارجية على النيل من البلاد، وأن الجهات المعنية في الدولة عليها أن تتصدى لهذا الهراء، وأنه لابد من وقفه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، متسائلا: هل حرية الفكر وحرية الإبداع تؤدي إلي المساس بالقيم المجتمعية والثوابت الدينية؟، و هل تجدي الخطاب الديني يقوم به إبراهيم عيسي وأمثاله أم أن هناك علماء وأساتذة متخصيصن بالأزهر يقومون بهذا؟

مصطفى بكري: إبراهيم عيسى دأب على تشويه القيم الدينية والأخلاقية..ويطالب بمحاسبته

هذا و افتتح الهجوم النائب مصطفى بكري خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار أحمد سعد وكيل أول البرلمان، على أن عيسى دأب ضمن بعض الإعلاميين على التشكيك في ثوابت الدين، وأنه قام مؤخرا بالتشكيك في الإسراء والمعراج، وقد تقول على الدين و تقول على نساء الصعيد والأرياف في بحري، وزعم أنهن كنا يرتدين المايوهات، وأن علينا أن ننظر إلى الخلف قليلا.

وأضاف بكري: يعلم الله أن نسائنا كن مثالا على القيم والأخلاق، لم يكن لدينا بحارا، ثائلا: هذا الشخص هو ذاته الذي وقف ينحني أمام ممثلة شابة في فيلم بذئ "أصحاب ولا أعز".

وأكد بكري، أنه يتوجب على الجهات المسؤولة أن تحاسب هذا الشخص الذي دأب على تشويه القيم الدينية والأخلاقية، مختتما بالجلسة العامة: يجب التصدي لهؤلاء النخبة الفاسدة المفسدة.