/680422/حقوق-النواب--ثقتنا-بلا-حدود-فى-القضاء-المصرى-للقصاص-من-ابراهيم-عيسى-وتخاريفه

أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بقرار المستشار حمادة الصاوى النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق فى البلاغات التي قُدّمت إلى النيابة العامة ضدَّ الإعلامى " براهيم عيسى " وتأكيده أن النيابةُ ستعلن لاحقًا النتائج عما ستُسفر عنه التحقيقات وأعرب " رضوان " فى بيان له اصدره اليوم عن ثقته التامة فى قدرة القضاء المصرى على القصاص من ابراهيم عيسى وتخاريفه واكاذيبه وتشكيكه فى ثوابت الدين الاسلامى الحنيف متهماً المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتقصير والتهاون لوقوفه صامتاً أمام التجاوزات الخطيرة التى تحدث داخل بعض القنوات الفضائية .

تحيا مصر

تعليق حقوق النواب على قارا النيابة العامة بفتح التحقيق مع الإعلامي إبراهيم عيسى

وقال النائب طارق رضوان إن العيب ليس فى ابراهيم عيسى وامثاله ولكن العيب فى صمت المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وعدم محاسبة كل من يخرج عن القيم والتقاليد المصرية وثوابت الدين الاسلامى الحنيف مطالباً بمحاكمة أمثال هؤلاء المسئولين قبل محاكمة المذيعين والاعلاميين الذين يقعوا فى اخطاء كارثية وصلت الى حد التشكيك فى القرآن الكريم والسنة النبوية .

وأعلن النائب طارق رضوان رفضه وبشكل قاطع لحديث ابراهيم عيسى عن معجزة الاسراء والمعراج وحديثه عن سيدات الصعيد والريف مطالباً بوقفة حاسمة مع مثل هذا الاعلامى وتخاريفه واكاذيبه مع وضع استراتيجية جديدة ومعايير واضحة وحاسمة لكل من يعملون بالاعلام المصرى .

وأكد النائب طارق رضوان إن ماحدث من ابراهيم عيسى وأمثاله لايمكن السكوت عليه خاصة أنه يشكك فى ثوابت الدين الاسلامى ويقذف سيدات الصعيد والريف المصرى مشيراً الى أن مثل هذه الامور تسبب فتنة داخل المجتمع وهذا الكلام الكاذب لايمكن أن يحدث الا اذا كان هناك اجندة خارجية تتبناه واصبح ابراهيم عيسى العوبة فى ايدى الاجندات الخارجية .

ووجه النائب طارق رضوان تحية قلبية للشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية على رفضه القاطع لهذه الاكاذيب والتخاريف والسموم التى يحاول ابراهيم عيسى بثها داخل المجتمع المصرى مؤكداً أن المصريين وسيدات الصعيد والريف المصرى لقنوا ابراهيم عيسى درساً فى كيفية الدفاع عن الدين الاسلامى الحنيف وثوابته والتقاليد والقيم المصرية الاصلية